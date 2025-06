Tregua Iran Israele | la diplomazia diretta Washington-Teheran la mediazione del Qatar | come si è arrivati alla tregua

Mentre Donald Trump annunciava un accordo di cessate il fuoco tra Iran e Israele, si svelava il ruolo cruciale del Qatar, che ha mediato con abilità tra le parti. Una diplomazia diretta Washington-Teheran si è affiancata a questa strategia, portando a una svolta in un conflitto che minaccia destabilizzare la regione. Ma come si è arrivati a questa tregua tanto attesa? È un esempio di come il dialogo e l’intermediazione possano fare la differenza nei momenti più difficili.

Mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciava l?accordo per un cessate il fuoco tra Iran e Israele, è emerso che il ruolo decisivo nella mediazione è stato.

Emmanuel Macron ha respinto l'idea del presidente statunitense Trump di coinvolgere il leader russo, criminale di guerra, Vladimir Putin negli sforzi di mediazione tra Israele e Iran Durante una visita in Groenlandia, Macron ha sottolineato che la Russia "non

