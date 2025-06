Trecentomila euro per Salerno Sound | l' ira di Sinistra Italiana

Il Comune di Salerno ha destinato 300.000 euro di fondi pubblici per sostenere Salerno Sound, un evento musicale privato con biglietti a pagamento e accessibilità limitata. Una decisione che solleva serie preoccupazioni sulla trasparenza e sull’equità nell’uso delle risorse pubbliche, specialmente in un momento di crescente sensibilità verso la cultura accessibile a tutti. È fondamentale che le istituzioni riflettano su come investire al meglio il denaro dei cittadini.

"Il Comune di Salerno spende 300.000 euro di fondi pubblici, destinati alla cultura, per sostenere un evento privato. La rassegna musicale Salerno Sound, che si terrà il prossimo luglio, prevede concerti a pagamento con prezzi, peraltro, non accessibili a tutti. Riteniamo inaccettabile la scelta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Trecentomila euro per Salerno Sound: l'ira di Sinistra Italiana

