Tre nuove cinture nere di Ju Jitsu per l' Hiwashita Pro team di Gallipoli

Tre giovani talenti della palestra Hiwashita di Gallipoli hanno conquistato tre nuove cinture nere di Ju Jitsu, un traguardo prestigioso che testimonia dedizione e passione. Gli esami, svoltisi presso il palazzetto di Leporano, sono stati un'occasione per mettere in mostra il valore del team e la crescita degli atleti. Questo risultato conferma la forza della disciplina e l’impegno costante di tutto il gruppo, aprendo nuove sfide e successi futuri.

GALLIPOLI - Si sono svolti nei giorni scorsi presso il palazzetto dello sport di Leporano, in provincia di Taranto, gli esami di cinture nere Fijlkam (Coni) dal primo al terzo dan. La palestra Hiwashita di Gallipoli, presente all’appuntamento sportivo, ha partecipato con tre dei suoi atleti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Tre nuove cinture nere di Ju Jitsu per l'Hiwashita Pro team di Gallipoli

In questa notizia si parla di: gallipoli - cinture - nere - hiwashita

Stage di Karate Fikta Hiroshi Shirai a Copparo: maestri e cinture nere in azione - Sabato scorso, il palasport di Copparo ha ospitato un emozionante stage di karate organizzato dalla Fikta Hiroshi Shirai Karatedo Emilia-Romagna, in collaborazione con l'ASD Ren Bu Kai Karate Do.

Hiwashita, promosse a pieni voti due nuove cinture nere.

Hiwashita a.s.d. Ju-jitsu Gallipoli: il Sindaco consegna una targa alla pluripremiata società sportiva - Attualmente lo staff dirigenziale è composto dal Maestro cintura nera 6° Dan Luigi Roccadoro ... Lo riporta corrieresalentino.it

Natale d'oro per la palestra Hiwashita Gallipoli a Roma - LeccePrima - Jitsu dei maestri Roccadoro fanno incetta di medaglie al 1° Trofeo Libertas e al ... Da lecceprima.it