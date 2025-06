tre mesi di carcere cancellati da un decreto niente reato per 580 grammi di tabacco di contrabbando

Una svolta sorprendente scuote il caso di Raffaele Iovinella, 43 anni di Orta di Atella: i tre mesi di carcere sono stati cancellati grazie a un decreto che ha dichiarato il reato inesistente per un quantitativo di tabacco di contrabbando. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna, aprendo nuovi scenari nel panorama legale e sollevando interrogativi sulla giustizia e le nuove normative in vigore.

