Travolto e ucciso al chiosco da un' auto in retromarcia | fissato l' ultimo saluto a Gabriele Nuzzolo

Un tragico incidente ha sconvolto la comunità: Gabriele Nuzzolo, stimato segretario comunale del Pd e consigliere di Santa Sofia, ci ha lasciato troppo presto. Giovedì pomeriggio si terrà il suo ultimo saluto, un momento di commozione e ricordo per onorare la sua memoria. Mercoledì sarà possibile rendergli omaggio presso la camera mortuaria dell’ospedale, mentre tutti sono invitati a partecipare a questa commemorazione di una persona che ha lasciato un segno profondo.

Si terrà giovedì pomeriggio l'ultimo saluto a Gabriele Nuzzolo, il segretario comunale del Pd e consigliere comunale di Santa Sofia scomparso domenica scorsa in un drammatico incidente stradale a Poggio alla Lastra. Mercoledì sarà possibile portare un saluto alla camera mortuaria dell'ospedale di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Travolto e ucciso al chiosco da un'auto in retromarcia: fissato l'ultimo saluto a Gabriele Nuzzolo

La tragedia del segretario del Pd di Santa Sofia, la ricostruzione: Gabriele Nuzzolo è morto travolto da un'auto in retromarcia - Una tragica fatalità scuote Santa Sofia: Gabriele Nuzzolo, stimato segretario del Pd e docente dell'Ipsia, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

IL DRAMMA - Si delineano i contorni della tragedia stradale costata la vita nel tardo pomeriggio di domenica al professor dell'Ipsia Vassallo e segretario del Pd di Santa Sofia, Gabriele Nuzzolo Vai su Facebook

Travolto e ucciso al chiosco da un'auto in retromarcia: fissato l'ultimo saluto a Gabriele Nuzzolo; Cordoglio per Gabriele Nuzzolo: "Appassionato e generoso, ora lutto cittadino"

Era fuori dal bar, travolto da un Suv. Il Pd piange Nuzzolo: "Un esempio" - Un’intera comunità politica sconvolta da una tragedia assurda nel cuore dell’Appennino romagnolo, in una zona – una piccola frazione di montagna, Poggio alla Lastra – dove non si pensa che possa mai a ... Riporta informazione.it