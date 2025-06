Trattativa in salita | 80 milioni per Ndoye e Beukema ADL offre meno della metà

La trattativa tra Napoli e Bologna si fa difficile: mentre il club partenopeo punta a 80 milioni per Ndoye e Beukema, l'offerta di ADL resta ben al di sotto della metà. Una sfida di mercato che mette alla prova la volontà di tutte le parti coinvolte, con gli azzurri determinati a rafforzare la rosa senza svelare tutte le carte. La questione resta aperta, ma il tempo stringe: come si concluderà questa intricata negoziazione?

Napoli-Bologna, trattativa in salita per Ndoye e Beukema: chiesti 80 milioni, ipotesi Zanoli come contropartita - Il mercato del Napoli si anima con trattative complesse e negoziazioni serrate. La perseveranza dei partenopei si scontra con le richieste del Bologna, che chiede ben 80 milioni per Ndoye e Beukema.

Strada ancora in salita per Ndoye e Beukema, al momento l'accordo tra Napoli e Bologna è ancora lontano Come riportato da Sky Sport, il summit tra i due club andato in scena oggi ha portato a un'ampia distanza tra le parti, in particolare sulla valutazion Vai su Facebook

Napoli a un passo da Ndoye, ma con il Bologna la trattativa è ancora in salita - Mentre l’affare per Dan Ndoye sembra ormai avviarsi verso la conclusione, con un accordo che potrebbe essere annunciato a breve – forse addirittura nelle prossime ore –, tra il Napoli e il Bologna per ... Come scrive informazione.it