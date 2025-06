Trasforma appartamento in un laboratorio dove tagiiare e confezionare dosi di coca

Un vero e proprio laboratorio clandestino, trasformato in un appartamento dedicato alla preparazione e vendita di dosi di cocaina. Un 43enne albanese è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Bastia, dopo una perquisizione che ha sgominato questa fiorente attività illecita nel cuore dell’Umbria. La scoperta evidenzia ancora una volta come il crimine organizzato si adatti a ogni spazio, anche il più insospettabile.

Arrestato, in flagranza di reato, un 43enne albanene - reato di detenzione ai fini di spaccio di droga - che aveva messo in piedi un covo per preparare e vendere dosi di cocaina al mercato di Assisi-Basti-Spello. Dalla perquisizione domiciliare - effettuata dai Carabinieri di Bastia

