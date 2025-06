Trapani la città che si guarda sul grande schermo

innovativo, capace di catturare ogni sguardo e cuore. Immergersi in questa kermesse significa scoprire come le immagini e le emozioni possano unire passato e futuro, creando un’esperienza indimenticabile tra le vie e i panorami di Trapani. Un’occasione unica per vivere la città sotto una luce nuova, tra film, musica e incontri che restano nel cuore.

Trapani non è solo mare, vento e sale. È una città di luce radente e prospettive mutevoli, sospesa tra il fascino del barocco e la forza aspra della costa siciliana. Ad agosto, diventa anche un palcoscenico d’autore: dal 18 al 24 agosto 2025, infatti, Villa Margherita ospita la terza edizione del Trapani Film Festival, una manifestazione che unisce cinema, arti performative, musica e linguaggi digitali in un format inclusivo e sorprendentemente contemporaneo. Più che un semplice festival, è una piattaforma culturale che racconta la Sicilia attraverso il cinema e il cinema attraverso la Sicilia. 🔗 Leggi su Funweek.it

