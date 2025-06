Trans d’Havet | il programma di una sfida tra storia e bellezza

Se sei appassionato di avventure estreme e sfide mozzafiato, non puoi perderti l’evento più atteso dell’anno. La Ultra 80.00 KM, regina delle gare di trail running in Italia, si prepara ad accogliere i più preparati del settore, promettendo una sfida tra storia e bellezza che lascerà il pubblico senza fiato. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna della passione e della resistenza.

Tra le gare di trail running più iconiche del panorama italiano, la regina Ultra 80.00 KM si prepara ad accogliere i più preparati del settore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trans d’Havet: il programma di una sfida tra storia e bellezza

In questa notizia si parla di: trans - havet - programma - sfida

Internazionali: Musetti oggi sfida Zverev, numero 2 e campione in carica. Quando gioca: il programma a Roma | Orario e tv - Oggi, agli Internazionali d’Italia, Lorenzo Musetti affronta il numero due del mondo e campione in carica, Alexander Zverev, nei quarti di finale.

Trans d’Havet: il programma di una sfida tra storia e bellezza; Alla Trans d’Havet per i titoli di trail corto; Trans d’Havet: dopo 80km vittoria ex aequo per Kilian ed Hernando.

Trans d’Havet 2022: Zambon e Olivi inarrivabili - Clima letteralmente arroventato quello che ha dominato l’11^ edizione di Trans d’Havet che si chiude oggi a Valdagno ... Scrive altovicentinonline.it

Alla Trans d’Havet per i titoli di trail corto - it), in programma sabato 27 luglio e valida come campionato ... Secondo fidal.it