Alessandro Impagnatiello non è un mostro crudele, ma una persona travolta da un "immenso castello di bugie" che lo porta a compiere azioni drammatiche. La sua storia rivela come la paura di perdere l'immagine perfetta possa condurre a scelte terribili, tra cui l'omicidio di Giulia Tramontano e del loro bambino non ancora nato. Nell'atto d'appello firmato dall'avvocata Giulia ...

Un uomo "non crudele", ma una persona travolta dal suo "immenso castello di bugie" che "non premedita" l'omicidio della compagna ma accetta una gravidanza non desiderata pur di mantenere "l'immagine perfetta che ha sempre voluto dare di sé". E' il ritratto di Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano e del bimbo che aveva in grembo. Nell'atto d'appello firmato dall'avvocata Giulia Geradini, il processo è in programma mercoledì 25 giugno, la difesa chiede che vengano meno le aggravanti della premeditazione e della crudeltà e che all'imputato siano riconosciute le attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Tramontano, difesa Impagnatiello: non fu crudele, voleva uccidere feto

Omicidio Tramontano, la difesa di Impagnatiello: “Non è crudele. Non voleva uccidere Giulia ma provocare l’aborto” - Nell'udienza di appello, emerge un ritratto complesso di Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all'ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano e del bambino.

