Tragica immersione nel lago a Moltrasio | il sub Angelo Clerici stroncato da un malore a 60 anni

Una tragedia sconvolge Moltrasio: Angelo Clerici, sub appassionato di 60 anni, ha perso la vita a seguito di un malore durante un’immersione nel Lago di Como. La sua storia ci ricorda quanto la passione per il mare possa essere fragile e imprevedibile. Un dramma che lascia un vuoto profondo nella comunità, invitandoci a riflettere sull'importanza della sicurezza nelle attività acquatiche.

Moltrasio (Como), 24 giugno 2025 – Aveva avuto un malore domenica, durante un’immersione nel lago davanti alla sponda di Moltrasio. Angelo Clerici, sub sessantenne di Como, era arrivato in ospedale in condizioni drammatiche, che sono man mano peggiorate, fino a stanotte, quando ha smesso di vivere e i medici hanno dichiarato il suo decesso. Dal momento dell’ingresso in proto soccorso, non si era mai ripreso, e fin da subito le possibilità di un miglioramento erano apparse molto esigue. L’uomo aveva manifestato un forte malessere mentre riemergeva dall’acqua domenica mattina verso le 10, nella zona di via Bellini a Moltrasio, dove in pochi minuti si sono concentrati i soccorsi, compreso l’elicottero del 118, chiamato dai colleghi arrivati con automedica e ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragica immersione nel lago a Moltrasio: il sub Angelo Clerici stroncato da un malore a 60 anni

In questa notizia si parla di: moltrasio - immersione - lago - angelo

Moltrasio, non ce l’ha fatta il sub colto da malore dopo l’immersione: Angelo Colombo è morto all’ospedale - Tragedia sul lago di Como: Angelo Colombo, sub esperto di 60 anni, perde la vita dopo un’immersione a Moltrasio.

Tragica immersione nel lago a Moltrasio: il sub Angelo Clerici stroncato da un malore a 60 anni; Moltrasio, non ce l’ha fatta il sub colto da malore dopo l’immersione: Angelo Clerici è morto all’ospedale; Morto in ospedale il 60enne sub comasco che si è sentito male domenica nel lago: malore fatale dopo l'immersione.

Morto in ospedale il 60enne sub comasco che si è sentito male domenica nel lago: malore fatale dopo l’immersione - Angelo Colombo si era immerso con un gruppo di amici: arrivato in superficie ha perso conoscenza. Si legge su ciaocomo.it

Moltrasio, il malore del sub dopo l’immersione nel lago: ore di apprensione per lui, portato dall’elicottero al Sant’Anna - Rianimato sul posto dal personale 118 Areu, è tuttora in condizioni critiche. Lo riporta ciaocomo.it