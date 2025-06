Tragedia sulla SS90 a Grottaminarda | muore una donna di 72 anni in un incidente stradale

Una tragedia si è consumata sulla SS90 a Grottaminarda, dove un grave incidente ha causato la morte di una donna di 72 anni e il ferimento di altri due. Le cause sono ancora al vaglio delle autorità, mentre le squadre di emergenza si sono immediatamente mobilitate sul luogo. La comunità piange questa perdita immensa, mentre si stringe attorno alle famiglie coinvolte, sperando in un rapido ristabilimento dei feriti. Resta aggiornato per ulteriori sviluppi.

Scontro tra due auto, intervengono Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118. Un grave incidente stradale si è verificato a Grottaminarda, lungo la Strada Statale 90, per cause ancora in fase di accertamento. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due autovetture. Una vittima e due feriti. A perdere la vita è stata una donna di 72 anni, residente nella zona, che viaggiava come passeggera su uno dei veicoli. Il personale del 118, intervenuto prontamente sul posto insieme ai Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino e ai Vigili del Fuoco di Grottaminarda, ha constatato il decesso della donna.

In questa notizia si parla di: incidente - grottaminarda - stradale - tragedia

