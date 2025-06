Tragedia sul Monte Rinjani | Juliana Marins trovata morta a 26 anni nel cratere del vulcano

Una tragedia sconvolge l'isola di Lombok: Juliana Marins, giovane turista brasiliana di soli 26 anni, è stata ritrovata senza vita nel cratere del maestoso Monte Rinjani. Dopo quattro giorni di ricerche estenuanti e condizioni meteorologiche avverse, il dramma si è consumato in un attimo, lasciando un vuoto incolmabile. La notizia ha fatto il giro del mondo, ricordandoci quanto possa essere fragile la vita durante avventure in territori selvaggi.

Il dramma sul Rinjani: Juliana trovata morta dopo 4 giorni. Juliana Marins, 26 anni, turista brasiliana, è stata ritrovata senza vita nel cratere del vulcano Rinjani, sull'isola indonesiana di Lombok. L'annuncio ufficiale è arrivato dal governo brasiliano con "profondo rammarico" dopo quattro giorni di incessanti ricerche condotte in condizioni meteorologiche proibitive. La giovane era precipitata in un dirupo durante un'escursione, scivolando per centinaia di metri in un'area impervia. Una caduta fatale in un paradiso pericoloso Il vulcano Rinjani, attivo e alto 3.721 metri, attira ogni anno migliaia di turisti, ma il suo paesaggio mozzafiato nasconde grandi insidie.

