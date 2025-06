Tragedia sul Gran Sasso | morto 75enne di Cesate

Una giornata di avventura si è trasformata in un dramma sul Gran Sasso: Michele Galli, 75enne di Cesate, ha perso la vita improvvisamente durante un'escursione, colpito da un malore fatale. La sua tragica storia ci ricorda quanto la montagna possa essere maestosa e implacabile, insegnandoci a rispettare sempre i suoi silenti pericoli.

Un’escursione in montagna si è trasformata in tragedia per Michele Galli, 75 anni, originario di Cesate, deceduto nella giornata di ieri a causa di un malore improvviso mentre percorreva un sentiero sul Gran Sasso, come riportano gli organi di stampa Abruzzesi. L’uomo stava affrontando il tragitto che da Castel del Monte conduce verso le pendici . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

