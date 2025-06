Tragedia sfiorata a Torino | uomo cade da un palazzo i cavi del tram attutiscono l’impatto

Una tragedia sfiorata a Torino: un uomo di circa 30 anni è caduto da un palazzo in via Cernaia, lunedì 23 giugno 2025, alle 20:30. Prima di toccare terra, ha impattato con i cavi del tram, che hanno attutito il colpo, evitando conseguenze più gravi. Nonostante l’altezza notevole, la sua vicenda si è conclusa con un miracolo o forse con un intervento provvidenziale, lasciando tutti scioccati e sollevando interrogativi sulla sicurezza urbana.

