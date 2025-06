Tragedia in mattinata giovanissimo travolto e ucciso dal treno | Era agonizzante sui binari

Una tragedia scuote Massafra, provincia di Taranto: un giovane di appena 25 anni ha perso la vita in un tragico incidente ferroviario, lasciando la comunità sotto shock. L’impatto violento ha causato ferite gravissime e ha bloccato la circolazione su una delle tratte più trafficate della regione. Un evento che solleva domande e richiama l’attenzione sulla sicurezza e le circostanze ancora da chiarire.

Un drammatico incidente ha sconvolto la cittadina di Massafra, in provincia di Taranto, nelle prime ore del mattino. Un ragazzo di 25 anni è stato investito da un treno in corsa, in circostanze ancora oggetto di indagine. L'impatto è stato devastante, causando ferite gravissime che hanno lasciato il giovane agonizzante sui binari. Questo tragico evento ha bloccato l'intera circolazione ferroviaria su una delle tratte più trafficate della zona, generando preoccupazione e disagi tra i residenti e i pendolari. Corsa disperata in ospedale: un epilogo tragico. Subito dopo l'incidente, l'allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno assistito al tragico evento.