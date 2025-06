Tragedia in Abruzzo | giovane scompare nelle rapide del fiume Orta ricerche immediate

Immediata la mobilitazione di vigili del fuoco, elicotteri e forze dell’ordine, che si sono subito attivati per rintracciare il giovane disperso nelle acque tumultuose del fiume Orta. La drammatica vicenda ha sconvolto l’intera comunità, ora in ansia per la sorte di questo ragazzo di 35 anni, la cui vita pende da un fragile filo tra speranza e triste realtà. La comunità è in attesa di aggiornamenti mentre le ricerche continuano senza sosta.

Pescara - Un uomo di 35 anni si tuffa nelle rapide di Santa Lucia a Caramanico Terme e sparisce: in campo vigili del fuoco, elisoccorso e forze dell’ordine. Nel pomeriggio del 24 giugno a Caramanico Terme, un uomo di 35 anni è scomparso dopo essersi tuffato nelle pericolose rapide di Santa Lucia, lungo il fiume Orta, in località San Tommaso. Non facendo ritorno in superficie, intorno alle 15 i suoi amici hanno lanciato l’allarme. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Popoli, i sanitari del 118, l’elisoccorso e i carabinieri della Compagnia di Popoli, che hanno isolato e pattugliato l'area per agevolare le operazioni di salvataggio. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tragedia in Abruzzo: giovane scompare nelle rapide del fiume Orta, ricerche immediate

