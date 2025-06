Tragedia di Marsciano ultimo saluto a Riccardo

Un pomeriggio di profondo dolore e ricordi si è svolto a Marsciano, dove amici, famiglia e comunità si sono stretti intorno a Riccardo Tascini, il giovane angelo che ci ha lasciato troppo presto. Con fiori bianchi a testimonianza di purezza e affetto, tutti hanno reso omaggio a un ragazzo dal cuore grande. Un momento di commozione che rimarrà scolpito nei cuori di chi lo ha conosciuto, mentre la memoria di Riccardo vive ancora viva tra noi.

Fiori bianchi sulla bara dello stesso colore. In tanti oggi pomeriggio, 24 giugno, si sono ritrovati nella chiesa di San Barnaba, per dare l'ultimo saluto a Riccardo. Riccardo Tascini aveva 13 anni, è morto domenica 15 giugno, annegando in un bacino artificiale all'interno di una azienda. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Tragedia di Marsciano, ultimo saluto a Riccardo

