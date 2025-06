Traffico Roma del 24-06-2025 ore 20 | 30

Buonasera ascoltatori di Luceverde Roma, pronti a rimanere aggiornati sui principali disagi del traffico? Alle ore 20:30 del 24 giugno 2025, Roma si presenta particolarmente congestionata: code sulla tangenziale est tra San Lorenzo e Nomentana, rallentamenti in uscita sulla A24 e un incendio che sta creando ulteriori disagi. Rimanete sintonizzati, vi forniamo tutte le informazioni utili per muovervi con maggiore consapevolezza e sicurezza.

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all'ascolto code per un incidente sulla tangenziale est e tra San Lorenzo e la Nomentana nelle due direzioni altre Code in direzione San Giovanni Tor di Quinto e la Nomentana poi abbiamo rallentamenti e code in uscita da Roma sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale e fino a Tor Cervara qui Inoltre Attenzione anche al fumo di un incendio divampato in zona tra lentamente code poi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Laurentina ma ci sono code anche in carreggiata interna tra la Nomentana La Rustica e poi tra Latisana e l'Aurelia al Circo Massimo questa sera secondo concerto di Zucchero chiusa via dei Cerchi e altre strade in tutta l'area circostante devi neanche per le linee di bus di zone è prevista Inoltre la chiusura partire dalle 22 della fermata metro B di Circo Massimo stazioni alternative utilizzabili Colosseo Epiro fuori città segnaliamo code per un incidente sulla via Pontina tra il bivio per Ardea e Aprilia direzione Latina dettagli di questa ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-06-2025 ore 20:30

In questa notizia si parla di: roma - code - traffico - nomentana

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

#Viabilità | #Incidente | Tangenziale Est AGGIORNAMENTO 13.40 ?Riaperto il tratto Tiburtina-Via Nomentana ? Olimpico ?Riaperto il Bv che dal tratto Urbano A24 immette sulla Tangenziale Est ? Via Salaria Traffico in via di normalizzazione #l - facebook.com Vai su Facebook

Tir si ribalta sul grande raccordo anulare e perde il carico, code chilometriche e traffico in tilt; Incidente su Grande Raccordo Anulare oggi a Roma, tir ribaltato e traffico bloccato: caos anche in autostrada; Incidente Raccordo Anulare di Roma: tir si ribalta, traffico paralizzato.

Roma, bombe d'acqua e rami caduti: traffico in tilt da Gra a Nomentana - Traffico rallentato sulla via Nomentana per la presenza di alberi sulla carreggiata ... Secondo leggo.it

Roma, caos a Via Nomentana per le potature di 600 platani: traffico in tilt e strada chiusa - In via Nomentana per la potatura (da tempo attesa) dei platani, commercianti e residenti soffrono. Segnala ilmessaggero.it