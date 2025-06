Traffico Roma del 24-06-2025 ore 19 | 30

Buonasera a tutti gli automobilisti romani. Ecco il consueto aggiornamento sul traffico: code e rallentamenti sulla tangenziale est tra San Lorenzo e Nomentana, con ulteriori congestioni in uscita da Roma sulla A24. Inoltre, attenzione al fumo di un incendio in zona Tor Cervara che sta causando ulteriori disagi. Restate sintonizzati per le ultime notizie e consigli utili per attraversare la cittĂ in sicurezza.

Luceverde Roma Buonasera e ben trovati all'ascolto code per un incidente sulla tangenziale est e tra San Lorenzo e la Nomentana nelle due direzioni altre Code in direzione San Giovanni Tor di Quinto e la Nomentana poi abbiamo rallentamenti e code in uscita da Roma sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale e fino a Tor Cervara qui Inoltre Attenzione anche al fumo di un incendio divampato in zona tra lentamente code poi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Laurentina ma ci sono code anche in carreggiata interna tra la Nomentana La Rustica e poi tra Latisana e l'Aurelia al Circo Massimo questa sera secondo concerto di Zucchero chiusa via dei Cerchi e altre strade in tutta l'area circostante devi neanche per le linee di bus di zone è prevista Inoltre la chiusura partire dalle 22 della fermata metro B di Circo Massimo stazioni alternative utilizzabili Colosseo Epiro fuori cittĂ segnaliamo code per un incidente sulla via Pontina tra il bivio per Ardea e Aprilia direzione Latina dettagli di questa ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-06-2025 ore 19:30

In questa notizia si parla di: roma - code - traffico - nomentana

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

#ViabilitĂ | #Incidente | Tangenziale Est AGGIORNAMENTO 13.40 ?Riaperto il tratto Tiburtina-Via Nomentana ? Olimpico ?Riaperto il Bv che dal tratto Urbano A24 immette sulla Tangenziale Est ? Via Salaria Traffico in via di normalizzazione #l - facebook.com Vai su Facebook

Tir si ribalta sul grande raccordo anulare e perde il carico, code chilometriche e traffico in tilt; Incidente su Grande Raccordo Anulare oggi a Roma, tir ribaltato e traffico bloccato: caos anche in autostrada; Incidente Raccordo Anulare di Roma: tir si ribalta, traffico paralizzato.

Roma, bombe d'acqua e rami caduti: traffico in tilt da Gra a Nomentana - Traffico rallentato sulla via Nomentana per la presenza di alberi sulla carreggiata ... Come scrive leggo.it

Roma, caos a Via Nomentana per le potature di 600 platani: traffico in tilt e strada chiusa - In via Nomentana per la potatura (da tempo attesa) dei platani, commercianti e residenti soffrono. Riporta ilmessaggero.it