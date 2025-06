Traffico Roma del 24-06-2025 ore 16 | 30

Se state pianificando un viaggio a Roma il 24 giugno 2025 alle ore 16:30, è importante essere preparati: traffico intenso e rallentamenti sono segnalati lungo il raccordo anulare, tra la Roma Fiumicino e La Romanina, così come tra la Cassia bis e La Rustica. Anche le uscite dell'A24 verso lo svincolo Togliatti e la tangenziale presentano code a tratti. Restate aggiornati per evitare imprevisti e arrivare puntuali a destinazione.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità rallentamenti e code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare 3 la Roma Fiumicino e La Romanina ma ci sono code anche in interna tra la Cassia bis e La Rustica si tratta di code a tratti auto infine anche soltanto delle A24 in uscita da Roma tra la tangenziale è lo svincolo Togliatti in tangenziale troviamo coda verso San Giovanni tra Corso di Francia e via delle Valli nella zona di Casal Bruciato ultimo giorno di eventi in occasione della festa di San Giovanni Battista al Collatino la manifestazione prevede ancora per oggi una serie di appuntamenti non solo di carattere religioso nell'area di piazza Riccardo Balsamo Crivelli proseguendo oltre la stagione dei concerti estivi al Circo Massimo Oggi seconda serata di concerto per zucchero a partire dalle 17 è prevista la q via dei Cerchi seguiranno poi altre chiusure in tutta l'area circostante deviazioni anche per diverse linee di bus prevista la chiusura dalle 22 della fermata mi rubi di Circo Massimo stazioni alternative utilizzabili Colosseo e piramide

In questa notizia si parla di: roma - code - traffico - tangenziale

