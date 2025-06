Traffico Roma del 24-06-2025 ore 14 | 30

Se pianifichi di spostarti a Roma il 24 giugno 2025, tieni presente le importanti modifiche alla viabilità previste. La città si prepara a un grande evento con il concerto di Zucchero nel cuore del Circo Massimo, coinvolgendo chiusure e deviazioni che influenzeranno le linee di trasporto pubblico e la circolazione stradale. Rimanere aggiornati è fondamentale per evitare disagi e vivere l’esperienza romana senza stress.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità 17 prima e chiusure al traffico nell'area del Circo Massimo Dove questa sera dalle 21 è in programma il concerto di Zucchero nel pomeriggio chiuderà via dei Cerchi Poi tra le 20 e le 21 chiusure al traffico in via del Circo Massimo via della Greca e via delle Terme deciane programmate deviazioni per 6 linee di bus dalle 22 possibile chiusura della Stazione Circo Massimo sulla linea B proseguono i lavori sulla corsia tranviaria in via Flaminia tra piazza della Marina e via Filangieri la linea 2 sostituita con il bus da un capolinea all'altro mentre la linea 19 su bus tra Valle Giulia e viale Giulio Cesare è deviata sono in i lavori serali per il rinnovo del manto stradale in viale Regina Margherita Viale Regina Elena e viale Liegi le linee tram 3 e 19 dalle 21 sono sostituite da bus tra Porta Maggiore Valle Giulia e via e viale Giulio Cesare i lavori andranno avanti fino al 8 agosto tutte le sere alle 21 ad esclusione di sabato e domenica fino al 12 luglio in orario serale dalle 22 alle 6 riduzione di carreggiata per lavori di manutenzione in via Laurentina tra via di Vigna Murata e via Cristoforo Colombo In entrambe le direzioni