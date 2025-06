Traffico Roma del 24-06-2025 ore 08 | 30

Buongiorno a tutti i pendolari romani! Alle 8:30 del 24 giugno 2025, il traffico su Roma si presenta intenso, specialmente sulla diramazione Roma sud e lungo il raccordo anulare. Code e rallentamenti si registrano tra Torrenova, Prenestina, Appia e sulla Cristoforo Colombo, mentre il traffico urbano tra Roma e L'Aquila mostra segnali di congestione. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova di raccordo anulare è trafficata anche la carreggiata interna del raccordo tra Prenestina e da Appia ed ancora seguire tra via Laurentina è l'uscita per la Cristoforo Colombo trafficata anche la carreggiata esterna con rallentamenti e code tra Prenestina e Tiburtina trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor Cervara l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è ancora tra via Tiburtina e viale Castrense in direzione San Giovanni code per traffico sulla via Flaminia tra il raccordo è viale di Tor di Quinto verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria con code tra la motorizzazione civile l'uscita per la tangenziale code a tratti sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana & via del Cappellaccio maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-06-2025 ore 08:30

In questa notizia si parla di: roma - traffico - code - tiburtina

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

#Viabilità | #Incidente | Tangenziale Est AGGIORNAMENTO 13.40 ?Riaperto il tratto Tiburtina-Via Nomentana ? Olimpico ?Riaperto il Bv che dal tratto Urbano A24 immette sulla Tangenziale Est ? Via Salaria Traffico in via di normalizzazione #l Vai su Facebook

Roma si ferma, traffico da incubo in città tra code e cantieri; Traffico a Roma, dal Grande Raccordo Anulare a via Tiburtina code e rallentamenti in tutta la città ; Tangenziale est, chiusa la galleria tra Lanciani e Tiburtina: traffico, code e disagi.

Traffico a Roma, dal Grande Raccordo Anulare a via Tiburtina code e rallentamenti in tutta la città - Code e rallentamenti anche in piazza San Giovanni, via Tiburtina e via Nomentana. Segnala fanpage.it

Tangenziale est, chiusa la galleria tra Lanciani e Tiburtina: traffico, code e disagi - L’interdizione all’improvviso, però, ha creato non pochi disagi e le code si sono registrate subito ... Come scrive roma.repubblica.it