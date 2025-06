Traffico Roma del 24-06-2025 ore 07 | 30

Se state pianificando di muovervi a Roma questa mattina, è importante essere preparati: il traffico alle 07:30 del 24 giugno 2025 registra intensi rallentamenti e code sulla maggior parte delle principali arterie, tra cui la Roma sud, il raccordo anulare e le vie vicine allo stadio Olimpico. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per evitare i tratti più congestionati e raggiungere la vostra destinazione in tempo utile.

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con coda e tra Torrenova e di raccordo anulare code anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia traffico rallentato con code sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata alla via Flaminia con code tra il raccordo e viale di Tor di Quinto verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria tra Fidene l'aeroporto dell'Urbe in direzione della tangenziale intenso il traffico sulla via Appia con code tra l'aeroporto di Ciampino e via di Capannelle maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-06-2025 ore 07:30

