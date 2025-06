Traffico Lazio del 24-06-2025 ore 09 | 30

Se ti trovi nel Lazio questa mattina, preparati a un viaggio tra rallentamenti e code: dalla A1 tra Magliano Sabina e Orte, alla Pontina verso Roma, fino alla via Cristoforo Colombo. La situazione è intensa, ma con qualche strategia potrai arrivare a destinazione senza stress. Rimani aggiornato e pianifica il tuo percorso per sconfiggere il traffico e raggiungere i tuoi obiettivi senza intoppi.

Luceverde Lazio Un saluto dalla redazione intenso il traffico sul tratto della A1 Roma Firenze con code tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze traffico in coda sulla Pontina tra Campoverde Aprilia verso Roma segnalato anche un incidente code per incidente anche sulla via Cristoforo Colombo tra via di Macchia Saponara e via di Malafede in direzione del raccordo anulare intenso traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova e di raccordo trafficata anche la carreggiata interna del raccordo con code tra Prenestina e da Appia resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Tina superiore Atina inferiore In entrambe le direzioni deviazioni sulla provinciale 250 per lavori notturni sulla Roma Napoli resterĂ chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina lo svincolo di Anagni in entrata direzione Napoli è in uscita per il traffico proveniente a Roma tra le 22 e le 5 chiusa anche all'uscita di Valmontone per il traffico proveniente dalla capitale sulla diramazione Roma Sud tra le 22 e le 5 è chiuso il tratto tra Torre 9 di raccordo In entrambe le direzioni è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it