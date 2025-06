Tradimento anticipazioni 25 giugno | Guzide e Sezai si sposano Selin torna a casa

Preparati a scoprire cosa riserva il prossimo episodio di "Tradimento" in onda su Canale 5 il 25 giugno. Tra ritorni emozionanti, riunioni sorprendenti e decisioni cruciali, la soap turca ci tiene col fiato sospeso. Guzide e Sezai si avvicinano al grande passo, mentre Selin fa finalmente ritorno a casa. Cosa accadrà tra i protagonisti? Non perdere gli sviluppi che cambieranno le loro vite!

Sezai chiede di nuovo a Guzide di sposarlo. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca in onda su Canale 5. Anche domani su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Tradimento. A partire dalle 14.10 Guzide e tutti gli altri personaggi torneranno a farci compagnia. Selin finalmente tornerà a casa, mentre Sezai chiederà di nuovo a Guzide di sposarlo. Nelle puntate precedenti Selin è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico in seguito all'ultimo tracollo emotivo. Dopo questo ennesimo brutto colpo, Tolga ha reagito molto male: ha iniziato a bere fino a perdere i sensi, tanto che Serra ne ha approfittato per infilarsi nel suo letto.