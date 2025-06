Tra ville e giardini 2025 a Rovigo | il programma e gli artisti

Tra ville e giardini 2025 a Rovigo si prepara a incantare il pubblico con un ricco programma di spettacoli dal vivo, celebrando il fascino senza tempo del Polesine tra terra e cielo. Questa 26ª edizione, sotto la guida del talento Claudio Ronda, promette un’esperienza unica tra arte, musica e performance che valorizzano il patrimonio locale. Scopri gli artisti coinvolti e le meraviglie di questa grande festa culturale!

Rovigo, 24 giugno 2025 – Punta sul volto sognante del Polesine, che si nutre di terra e di cielo, questa nuova 26ma edizione di Tra ville e giardini 2025. Una rassegna di spettacolo dal vivo della Provincia di Rovigo, organizzata con Regione del Veneto in ambito Reteventi, col contributo di Fondazione Cariparo e l’indispensabile logistica di Ente Rovigo Festival, e la direzione artistica del coreografo Claudio Ronda. Un aspetto georgico, di campagne assolate dove occhieggiano campanili e pinnacoli, spuntano giardini fascinosi, si schiudono piazze deserte ed il tempo si ferma per una sera e l’arte entra prepotentemente con i suoi sogni ed i suoi perchĂ©, trasformando gradinate e sagrati in palcoscenici estivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it