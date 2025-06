Tra spettacoli di fuoco danze orientali e dj set tornano i Mercoledì in Corso in centro storico

Tra spettacoli di fuoco, danze orientali e DJ set, i Mercoledì in Corso tornano a vivere il cuore di Forlì. L'ultimo mercoledì di giugno promette una serata indimenticabile, ricca di energia e intrattenimento, coinvolgendo tutta la città in un’atmosfera di festa e condivisione. Preparatevi a scoprire un evento che unisce tradizione e modernità, creando un’occasione perfetta per vivere il centro storico come mai prima d’ora. Non mancate!

Il centro storico di Forlì torna ad animarsi con l'ultimo mercoledì di giugno della rassegna "Mercoledì in Corso", l'iniziativa promossa dal Comune di Forlì in sinergia con le associazioni e le attività del centro. Un programma ricco di eventi, gastronomia, musica e spettacoli, tra cui quelli dei.

Mercoledì in centro, musica ad alto volume in corso Diaz: "E' stato un incubo" - Mercoledì sera, nel cuore di Forlì, l'iniziativa estiva con musica e intrattenimento si è trasformata in un incubo a causa di un volume eccessivo in Corso Diaz.

