Tra i 25 top chef italiani secondo Forbes c' è anche un brianzolo

Tra i 25 top chef italiani secondo Forbes, spicca anche un talentuoso brianzolo: Nico Acampora. Celebrato come uno dei più influenti del Paese, il fondatore di PizzAut si è lasciato andare a un emozionante messaggio sui social: “Sembra incredibile, ma forse lo è”. Questa straordinaria riconoscimento testimonia come passione e innovazione possano aprire le porte al successo. La sua storia è un esempio di determinazione e creatività nel mondo della cucina italiana.

Tra i riflettori di Forbes Italia, che ieri sera 23 giugno ha celebrato i 25 top Chef più influenti del Paese, è apparso il nome di Nico Acampora, il fondatore di PizzAut. "Sembra incredibile, ma forse lo è", ha scritto Acampora in un post sulla pagina Facebook di PizzAut: "Questa sera sono.

