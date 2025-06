Tper assume e avvia nuovo corso gratuito per autista di bus

Se sogni di guidare grandi mezzi e avviare una carriera sicura, questa è la tua occasione! Tper, dopo il successo delle edizioni passate, lancia un nuovo corso gratuito per autista di bus, con possibilità di assunzione immediata. Non perdere questa chance: le candidature sono aperte fino al 30 giugno. Preparati a partire con entusiasmo verso un futuro professionale stabile e stimolante!

Dopo il successo delle precedenti edizioni, è in arrivo un'altra opportunità per ottenere le patenti D, E e la carta CQC (carta di qualificazione del conducente), diventare autista professionista e ottenere subito l'assunzione in Tper. Entro il 30 giugno sono aperte le candidature al corso.

