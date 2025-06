Tower Festival | sport musica e inclusione per oltre duemila persone

Un weekend indimenticabile di sport, musica e inclusione ha animato Pisa con la 12ª edizione del Tower Festival, un evento che ha unito oltre duemila persone in un’esplosione di energia e passione. Organizzato dal CUS Pisa, il festival ha celebrato la diversità attraverso competizioni sportive coinvolgenti e musica coinvolgente, dimostrando come lo sport possa abbattere barriere e creare comunità. Un successo che lascia il segno e invita a sognare in grande.

Pisa, 24 giugno 2025 – Un weekend di pura energia, passione e condivisione. Si è chiusa con un bilancio memorabile la 12° edizione del Tower Festival, la kermesse organizzata dal CUS Pisa che ha trasformato la città in un palcoscenico di sport, musica e inclusione. Numeri importanti: 600 atleti e atlete in campo tra calcio, green volley e beach volley, tennis, hockey, ultimate frisbee, basket, e una festa serale che ha richiamato oltre 2000 persone, unite dal ritmo della musica a cura del team del locale Caino. L’evento ha preso il via con il tradizionale taglio del nastro, alla presenza di Giulio Messerini, vice presidente vicario del CUS Pisa, Marco Macchia, Presidente del Comitato Sport Universitario e Delegato del Rettore per i rapporti con il territorio, e Francesca Pacini, Presidente del Soroptimist International Club Pisa, partner del festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tower Festival: sport, musica e inclusione per oltre duemila persone

In questa notizia si parla di: musica - tower - festival - sport

Torna il Tower Festival: sport, musica e inclusione protagonisti dell’estate pisana - Il Tower Festival torna a Pisa, portando energia, emozioni e inclusione per un’estate indimenticabile.

Tower Festival 2025 ?Il calcio è uno. I giocatori sono tanti. Le squadre miste. La festa è per tutti. Sabato, Tower Festival – ore 18:30 Torneo 4x4 organizzato da CUS Pisa, Freccia Azzurra Sporting Club, AIPD e con il supporto del Soroptimist Club Pisa. P Vai su Facebook

Tower Festival: sport, musica e inclusione per oltre duemila persone; Torna il Tower Festival: sport, musica e inclusione protagonisti dell’estate pisana; Torna il Tower Festival: sport, musica e inclusione protagonisti dell’estate pisana.

Tower Festival: sport, musica e inclusione per oltre duemila persone - Si è chiusa con un bilancio memorabile la 12° edizione del Tower Festival, la kermesse organizzata dal CUS Pisa che ha trasf ... Segnala lanazione.it

Tower Festival: 600 partecipanti e festa con migliaia di persone - Si è chiusa con un bilancio positivo la 12ª edizione del Tower Festival, la ormai tradizionale kermesse organizzata dal Cus Pisa: 600 atleti in campo tra calcio, green volley e beach volley, tennis, h ... Da pisatoday.it