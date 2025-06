Tower Festival | 600 partecipanti e festa con migliaia di persone

La 12ª edizione del Tower Festival, organizzato dal Cus Pisa, ha conquistato grandi e piccini, con 600 atleti impegnati in numerosi sport e una festa serale che ha richiamato oltre 2.000 persone. Un successo che testimonia la forza della passione e dell'energia condivisa, consolidando il festival come uno degli eventi più attesi della regione. Un bilancio positivo che apre le porte a nuove sfide e ancor più emozioni per il futuro.

Tower Festival 2025 ?Il calcio è uno. I giocatori sono tanti. Le squadre miste. La festa è per tutti. Sabato, Tower Festival – ore 18:30 Torneo 4x4 organizzato da CUS Pisa, Freccia Azzurra Sporting Club, AIPD e con il supporto del Soroptimist Club Pisa. P Vai su Facebook

