Tottenham Smash Record per il primo nuovo trasferimento estivo di Thomas Frank | Rapporto

Il Tottenham Hotspur apre ufficialmente il nuovo ciclo estivo con un colpo da record, siglando il primo trasferimento sotto la guida di Thomas Frank. Dopo aver preso il timone dei Lilywhites, l’obiettivo è riportare il club sui livelli di eccellenza, superando le recenti difficoltà in Premier League. La notizia, fresca di aggiornamento, solleva interrogativi: quali strategie adotterà Frank per rilanciare il Tottenham e riaccendere le speranze dei propri tifosi?

Notizia fresca giunta in redazione: Il Tottenham Hotspur ha battuto un nuovo record per sanzionare la prima firma dell'era di Thomas Frank. Frank, che ha sostituito Ange Postecoglou come nuovo boss Spurs, cercherà di rendere i Lilywhites competitivi ancora una volta, dopo aver terminato il 17 ° in Premier League la scorsa stagione, a soli 13 punti sopra i luoghi di retrocessione. Ma sono state sollevate domande dato che il Tottenham ha vinto l'Europa League dopo il loro successo sul Manchester United, con Frank ora che ha guidato la sua nuova squadra in Champions League la prossima stagione.

