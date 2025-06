Toscana torna il cinema sotto le stelle | ecco le arene all’aperto

L'estate in Toscana si anima con il ritorno del cinema sotto le stelle, un'occasione imperdibile per vivere la magia del grande schermo all'aperto. Da Firenze a Siena, passando da Arezzo, Prato e Pisa, le arene estive offrono spettacoli indimenticabili in scenari incantati. Un mix perfetto di cultura, relax e socialitĂ che trasforma ogni serata in un evento speciale. Ecco tutte le arene all'aperto in regione, pronte a coccolare gli amanti del cinema sotto il cielo stellato.

Firenze, 24 giugno 2025 - Estate, tempo di cinema all’aperto. Sono tante le alle arene estive in tutta la regione per godersi la visione di film sotto le stelle. Firenze e dintorni. Siena e Valdichiana. Arezzo. Prato. Quarrata. Livorno. Capannori. Pisa. Firenze e dintorni A Firenze  il grande schermo si accende in centro come in periferia. A cominciare da 'Apriti Cinema” che quest'anno è traslocata dal piazzale degli Uffizi a piazza Pitti, sempre a ingressi gratuito, e dopo l'inaugurazione affidata a Leonardo Pieraccioni, i riflettori rimarranno accesi fino al 27 luglio. Il Chiardiluna in Oltrarno (via Monte Oliveto 1 angolo viale Aleardi), dalle 21,30 fino a settembre propone i migliori titoli degli ultimi mesi, anteprime ed ospiti speciali che incontrano il pubblico prima della proiezione, come Giorgio Panariello, Vittoria Puccini e Pier Paolo Paganelli il 25 giugno giorno dell'inaugurazione, Valerio Mastandrea il 28 giugno, Michele Placido e Federica Luna Vincenti il 16 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Toscana, torna il cinema sotto le stelle: ecco le arene all’aperto

