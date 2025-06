Torrita la casa del Blues È tempo di grande musica

Sei pronto a vivere due giorni di pura energia musicale? Torrita Blues 200, il grande evento che anima la città con il suo vibrante mix di blues, funky e soul, torna con l’edizione numero 37. Giovedì si apre con una serata speciale in piazza, tra emozionanti performance e convivialità, pronta a lasciarti senza fiato. La musica ti aspetta—non perderti questo imperdibile appuntamento!

Meno due. Giovedì si aprirà ufficialmente l’edizione numero 37 del Torrita Blues. La serata inaugurale, con la tradizionale cena in piazza, vedrà esibirsi Danilo Staglianò, chitarrista torritese e The Twisters with Alice Violato, band veneta che unisce blues, funky e soul. Venerdì 27 giugno Carlo Poddighe porterà sul palco il suo originale progetto one man show sotto il nome di SuperEgo imbracciando chitarra, batteria e tastiera, strumenti che accompagneranno la sua voce. Seguirà The Kings of Blues, super-band dagli Usa formata da Vasti Jackson, Waldo Weathers, Tony Coleman, Russell Jackson, Kenny "Blues Boss" Wayne. 🔗 Leggi su Lanazione.it