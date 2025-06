Torre Guaceto | ripartono i campi estivi il Wwf li ospiterà in un' ex scuola

Un’estate all’insegna della natura e dell’avventura a Torre Guaceto! Il WWF riparte con i campi estivi, ospitati in un suggestivo ex scuola di Serranova, grazie alla collaborazione con il Comune di Carovigno. Un’opportunità unica per giovani esploratori di immergersi nel rispetto dell’ambiente e scoprire il patrimonio naturale locale. Prepariamoci a vivere esperienze indimenticabili, perché l’estate 2024 si tinge di verde e scoperta.

CAROVIGNO - Il Comune di Carovigno apre le porte dell'ex edificio scolastico di Serranova "Don Giuseppe Rosato" al Wwf. La Giunta ha approvato all'unanimità la concessione in comodato d'uso gratuito di alcuni locali della struttura all'associazione Wwf Brindisi Onlus, che li utilizzerà come base.

