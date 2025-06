Torre a Mare due ragazzi bloccati su uno scoglio | salvati dalla Guardia Costiera

Un salvataggio che dimostra il coraggio e la prontezza della Guardia Costiera: due giovani rischiavano di finire in tragedia, ma il loro destino è stato salvato grazie alla rapida azione dei nostri eroi del mare.

Avventura pericolosa ma a lieto fine per due giovani nel Barese. Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia si è concluso senza conseguenze gravi grazie al tempestivo intervento della Guardia Costiera. Due ragazzi, di 19 e 17 anni, sono rimasti bloccati su uno scoglio a Torre a Mare, vicino Bari, nella tarda mattinata di sabato 21 giugno, a causa del mare agitato e del forte vento di maestrale. L'intervento di salvataggio. La segnalazione dell'emergenza è arrivata da alcuni amici dei due giovani, che hanno immediatamente avvisato le autorità. La sala operativa della Guardia Costiera di Bari ha attivato con urgenza il piano di soccorso: da terra è stata inviata la pattuglia del progetto Mare e Laghi Sicuri, mentre via mare sono intervenuti il battello B180 e la motovedetta CP 844.

In un'occasione che ha messo alla prova il coraggio e la prontezza, due ragazzi sono rimasti bloccati su uno scoglio a Torre a Mare, ostacolati dalle onde impetuose e dal vento di maestrale.

