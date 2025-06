Torna Sandokan con Can Yaman | le prime immagini della nuova serie

Il fascino senza tempo di Sandokan torna a incantare il pubblico, questa volta con Can Yaman nel ruolo dell'iconico eroe. Dopo tanto suspense, sono finalmente state svelate le prime immagini della nuova serie, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, pronta a conquistare gli spettatori di tutto il mondo. L'attesa cresce: preparatevi a un'avventura epica che unisce passato e presente, e che promette di essere un vero evento televisivo.

Roma, 24 giu. (askanews) - E' stato finalmente svelato il trailer del nuovo "Sandokan", la serie diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo con protagonista l'attore turco Can Yaman. Il nuovo Kabir Bedi è arrivato all'Italian Global Series Festival di Riccione mano nella mano con la sua nuova fidanzata, la dj Sara Bluma, per presentare questa serie evento internazionale prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Nel nuovo adattamento della saga di romanzi di Emilio Salgari figurano accanto a lui Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, John Hannah. La storica serie diretta da Sergio Sollima con Kabir Bedi andò in onda con straordinario successo nel 1976, ora si ritorna nel Borneo a metà del 1800. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torna "Sandokan" con Can Yaman: le prime immagini della nuova serie

