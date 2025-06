Torna potabile l' acqua a Villa Scorciosa il sindaco revoca l’ordinanza

Buone notizie per i residenti di Villa Scorciosa: il divieto di consumo dell'acqua potabile è stato revocato, garantendo nuovamente sicurezza e tranquillità nella zona. Dopo attente analisi e verifiche da parte di ARTA Abruzzo, la ASL ha confermato che l’acqua torna ad essere potabile. Una vittoria per la salute pubblica e il benessere della comunità, che può ora tornare a godere di un bene fondamentale senza preoccupazioni.

Revocato il divieto di consumo di acqua potabile nella zona di Villa Scorciosa a Fossacesia. Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio oggi, dopo che la stessa Asl, sulla base delle analisi effettuate dall'Arta Abruzzo e trasmesse al Servizio Sian, ha comunicato ufficialmente che il campione di.

Stop all’utilizzo dell’acqua potabile a Villa Scorciosa, Sasi: "Le prime analisi escludono la presenza di batteri coliformi" - Le prime analisi condotte dalla Sasi sulle acque di Villa Scorciosa escludono la presenza di batteri coliformi, rassicurando i residenti.

Fossacesia - A Villa Scorciosa vietato usare l’acqua potabile per il consumo umano Vai su Facebook

