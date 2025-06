Torna ’Opentour’ arte diffusa I giovani talenti vanno in galleria

L’arte è il riflesso più autentico delle sfide e delle emozioni della società, e l’Opentour dell’Accademia di Belle Arti ne è la prova vivente. Con oltre 500 giovani talenti che trasformano gallerie e spazi urbani in un palcoscenico creativo, questa manifestazione invita a riflettere sul valore dell’irriverenza e della provocazione. Perché, come sottolinea il direttore Enrico Fornaroli, “se l’arte non è un po’ monella, che senso ha?”

‘Good ArtBad Charachter’, questo il titolo della tradizionale manifestazione dell’ Accademia di Belle Arti Opentour al via oggi e fino al 29 che porta gli studenti nella città tra gallerie e altri spazi. Oltre 500 studenti in 29 spazi. "Bad Charachter- spiega il direttore Enrico Fornaroli- perchè l’Accademia non può non essere un po’ monella". Del resto se l’arte non è irriverente, non pone questioni fastidiose, non genera domande col suo linguaggio fresco portato dai giovani studenti che sono gli artisti di domani, chissà che noia e piattume, viene da pensare. Ma attenzione, con Opentour non si parla solo di dar fiato alla creatività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it