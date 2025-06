Torna NanoValbruna | a confronto scienziati scrittori imprenditori e giovani da tutto il mondo

Torna NanoValbruna, il prestigioso Forum internazionale dedicato alla Rigenerazione, che ogni anno attrae menti brillanti da tutto il mondo. Scienziati, imprenditori, giovani innovatori e creativi si confrontano tra le suggestive Alpi Giulie, dando vita a un crocevia di idee e progetti rivoluzionari. Un’occasione unica per ispirare e plasmare il futuro, promuovendo la collaborazione tra generazioni e discipline diverse. E quest’anno, è ancora più importante esserci…

Il Forum internazionale NanoValbruna, festival dei giovani sulla Rigenerazione, riunisce ogni anno a Valbruna, nel cuore delle Alpi Giulie, scienziati, imprenditori, docenti, divulgatori scientifici, giornalisti, creativi ed esperti nazionali e internazionali, assieme a tanti giovani

