Torna la tanto attesa Sagra della Patata di Caspano!

Preparati a vivere una serata indimenticabile alla 18ª Sagra della Patata di Caspano! Sabato 28 giugno, il campo sportivo di Caspano si trasformerà nel cuore pulsante di gusto, musica e allegria, per celebrare questa delizia locale. Non perdere l’occasione di immergerti in un’esperienza autentica e coinvolgente, all’insegna della tradizione e del divertimento. Ti aspettiamo per condividere momenti speciali e scoprire tutte le meraviglie della nostra terra!

Torna la tanto attesa Sagra della Patata di Caspano. L’edizione 2025, la numero 18, si terrà sabato 28 giugno presso il campo sportivo della frazione Caspano, nel comune di Civo, a partire dalle ore 19.00. Una serata imperdibile all’insegna del gusto, della musica e del divertimento. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Torna la tanto attesa Sagra della Patata di Caspano!

