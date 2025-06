Torna la festa di strada in via Andrea Costa e cambia la viabilità

Torna la festa di strada in via Andrea Costa, un evento imperdibile che anima il quartiere Saragozza e oltre. Domani, mercoledì 25 giugno, dalle 19 alle 24, la strada sarà pedonalizzata, creando un’atmosfera di festa e convivialità . Negozi aperti, musica dal vivo e tanta allegria trasformeranno questa serata in un’occasione speciale di incontro e divertimento. Non mancate a questa celebrazione estiva che rende la città più vivace e accogliente!

Domani, mercoledì 25 giugno, torna quello che è ormai diventato un appuntamento fisso dell'estate per gli abitanti del quartiere Saragozza, e non solo: la "Notte Bianca" in via Andrea Costa. A partire dalle ore 19 e fino alle 24 la strada sarà pedonalizzata e i negozi aperti. Ci sarà musica dal.

