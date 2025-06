Torna il Rometta Street Food Fest | special guest Marco Bocci

Torna il Rometta Street Food Fest, dal 3 al 6 luglio, un appuntamento imperdibile dedicato alla cultura del cibo di strada del Sud Italia. Con special guest come Marco Bocci, musica, divertimento e sapori autentici si fondono in un’atmosfera unica a partire dalle 18:30. Un calendario ricco di eventi gratuiti e ospiti di caratura nazionale che faranno vivere serate indimenticabili all’insegna del gusto e del buonumore. Non mancate!

