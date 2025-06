Torna il grande cinema all’aperto Dal Chiardiluna alla Manifattura Registi e vip in sala col pubblico

Torna il grande cinema all’aperto a Firenze, un appuntamento che unisce registi, VIP e pubblico in un’atmosfera magica sotto le stelle. Nel cuore della città, tra un telone bianco e un videoproiettore, si rinnova la tradizione estiva di condividere emozioni indimenticabili. Le luci si spengono al Chiardiluna, dando inizio a un’estate di film memorabili, perché, anche in tempi diversi, il cinema rimane un’esperienza che unisce e fa sognare.

C'è un po' di magia nelle estati fiorentine. È una magia fatta di un telone bianco, un videoproiettore e una sala all'aperto, con buona pace di credeva che il cinema fosse morto. Perché, se è vero che le sale non sono più colme come una volta, c'è voglia di condividere un'emozione in compagnia. Come ogni anno, infatti, le luci in sala si spengono al Chiardiluna, il simbolo del cinema estivo della città, che inizia la stagione con l'anteprima esclusiva di 'Incanto' (ore 21,30). Una serata speciale e sold out, in cui saranno presenti il regista Pier Paolo Paganelli, ma anche Vittoria Puccini e Giorgio Panariello.