Torna Circonauta festival a Nardò

Preparati a immergerti in un mondo di magia, skill e spettacoli sorprendenti: torna Circonauta – Festival Internazionale del Circo Contemporaneo, l’evento imperdibile che trasforma il centro storico di Nardò in un palcoscenico vibrante di arte e emozioni. Dal 4 al 13 luglio 2025, il sud si anima con performance innovative e talenti da tutto il mondo. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere il circo come mai prima d’ora!

Circonauta – Festival Internazionale del Circo Contemporaneo XI edizione 45610111213 luglio 2025 – Nardò (Lecce), centro storico Dal 4 al 13 luglio 2025 il cuore barocco di Nardò (Lecce) ospita l’undicesima edizione di Circonauta, il più importante festival di circo contemporaneo del Sud. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Torna Circonauta festival a Nardò

Nardò: palcoscenico del Circonauta Festival; "Emozioni d'Estate Nardò 2025".