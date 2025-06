Torna a Pra' Una festa per la vita con intrattenimento stand gastronomici e concerto dei Buio Pesto

Preparati a vivere due serate di emozioni e solidarietà con la terza edizione di “Una festa per la vita”! Venerdì 27 e sabato 28 giugno, il piazzale di via Cravasco si trasformerà in un grande evento benefico, tra intrattenimento, stand gastronomici e il coinvolgente concerto dei Buio Pesto. Un’occasione speciale per divertirsi e fare del bene: non mancare, perché insieme possiamo fare la differenza!

Venerdì 27 e sabato 28 giugno si svolgerà la 3^ edizione della manifestazione benefica "Una festa per la vita", organizzata dalla Misericordia Ponente Soccorso O.D.V., con il patrocinio del Comune di Genova – Municipio VII Ponente. Appuntamento presso il piazzale parcheggi di via Cravasco

