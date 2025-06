Tormentoni | i successi estivi dal 2000 al 2025 in diretta su Primantenna FM

Preparati a rivivere le emozioni più calde dell’estate con “Tormentoni – Tutti i successi dell’estate dal 2000 al 2025”, il programma che ogni mercoledì pomeriggio su PRiMANTENNA FM ti porta in un viaggio musicale tra i brani che hanno fatto la storia delle stagioni più spensierate. Un’ora di pura energia, ascoltabile anche in streaming e tramite app gratuita, per far ballare il cuore di ogni ascoltatore—non mancare!

Un’ora di puro ritmo estivo per rivivere i più grandi successi degli ultimi 25 anni: ogni mercoledì, dalle 15:00 alle 16:00, su PRiMANTENNA FM va in onda “Tormentoni – Tutti i successi dell’estate dal 2000 al 2025”. Il programma, trasmesso in diretta anche in streaming online e tramite app gratuita, accompagna gli ascoltatori in un viaggio musicale tra hit indimenticabili e balli da spiaggia, dagli esordi di Shakira e Tiziano Ferro fino alle hit globali di oggi. Un appuntamento da non perdere per chi ama l’estate. e la sua colonna sonora. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “Tormentoni”: i successi estivi dal 2000 al 2025 in diretta su Primantenna FM

In questa notizia si parla di: successi - tormentoni - diretta - primantenna

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.