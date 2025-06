Top 5 Mondiale per Club non solo Messi | i momenti indimenticabili del girone di Inter Miami e Palmeiras

Dimenticando Messi, il Mondiale per Club ha regalato momenti indimenticabili che resteranno impressi negli appassionati di calcio. Dal girone di Inter Miami e Palmeiras, tra parate da cineteca e gol spettacolari, emergono storie di pura adrenalina. Ecco i cinque episodi più emozionanti che hanno reso questa competizione un capolavoro di spettacolo, dimostrando che il calcio è fatto di emozioni, talento e imprevedibilità.

Top 5 Mondiale per Club, i momenti indimenticabili della sessione tralasciando ovviamente un grande Leo Messi Un girone iniziato all’insegna dei portieri e delle reti inviolate, e concluso con una valanga di gol e un finale al cardiopalma. Il Gruppo A ha regalato spettacolo, tattica e giocate indelebili. Dalla prodezza di un portiere al capolavoro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Top 5 Mondiale per Club, non solo Messi: i momenti indimenticabili del girone di Inter Miami e Palmeiras

In questa notizia si parla di: mondiale - club - messi - momenti

Mondiale per Club, straordinario Messi: l’argentino ancora protagonista - Nonostante l’età, infatti, Messi e Cristiano Ronaldo continuano a incantare il mondo con le loro imprese epiche, dimostrando che il vero talento non ha età.

Leo Messi e l’Inter Miami tornano in campo nel Mondiale per Club FIFA 2025, pronti a sfidare il Porto ? Dal Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, vi aspettiamo questa sera alle 21.00, in diretta su #Italia1 e live su Mediaset Infinity, con Inter Miami - Porto #FIF Vai su Facebook

Il #MondialeperClub certifica che ormai lo spagnolo è la lingua franca calcio (Guardian) "Questo sembra un momento culminante nel dominio ispanofono del calcio, e #Messi è il veicolo pubblicitario perfetto di questo passaggio" Vai su X

Il Mondiale per Club e i suoi “momenti”: 5 scene epiche accadute finora; La perla di Messi al Mondiale per Club: il portiere del Porto resta sorpreso dalla sua punizione; Lionel Messi compie 38 anni: il patrimonio milionario della leggenda del calcio.

Mondiale per club: il Miami avanti, Messi ritrova il Psg - L'Inter Miami di Leo Messi e il Paris Saint Germain di Luis Enrique si troveranno di fronte negli ottavi del Mondiale per club, ma più che una partita, per molti dei protagonisti quella di domenica ... Segnala ansa.it

Atletico Madrid-Botafogo 1-0 e Seattle Sounders-PSG 0-2. Griezmann non basta, Simeone è già fuori. Kvaratskhelia e Hakimi contro Messi? - Niente rimonta dell’Atlético Madrid che batte sì il Botafogo, ma ‘solo’ per 1- eurosport.it scrive