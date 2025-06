Tony Hadley live per i 45 anni di carriera | Un po' più vecchio sempre amante della musica

Tony Hadley, icona senza tempo della musica, celebra 45 anni di carriera con un tour straordinario in Italia. La sua voce inconfondibile e il fascino di un artista che non si ferma mai incantano il pubblico, ricordandoci quanto la passione per la musica possa durare una vita. Un viaggio tra passato e presente, dove l’amore per le note supera ogni ostacolo. Eccomi qui, un po’ più vecchio, ma amo ancora la...

(askanews) – La sua voce è inconfondibile, Tony Hadley torna in tour in Italia in estate con Tony Hadley 45, una serie di concerti che celebrano un traguardo straordinario: quarantacinque anni di carriera, senza nessuna intenzione di fermarsi. «Sono da 45 anni nel mondo della musica, alcuni dei miei contratti discografici, risalgono agli Anni 80 quando ero con gli Spandau Ballet », racconta. «Eccomi qui un po’ più vecchio, ma amo ancora la musica, faccio dischi e vado in tour in tutto il mondo. Tutto scorre troppo velocemente, però non sono qualificato per nient’altro. Amo la musica e amo registrare, quindi continuerò a farlo fino alla morte». 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tony Hadley live per i 45 anni di carriera: «Un po’ più vecchio, sempre amante della musica»

In questa notizia si parla di: anni - tony - hadley - carriera

Tony Hadley festeggia 45 anni di carriera con un tour anche in Italia - Tony Hadley, voce immortale e protagonista indiscusso degli Spandau Ballet, celebra un incredibile traguardo: 45 anni di musica e passione.

Ospite a Deejay Chiama Italia per presentare il tour dei 45 anni di carriera, che comprende diverse date in Italia, Tony Hadley riflette: "Sono felice di aver vissuto la musica degli anni '80. Ciò che amo dei cantanti è che se metti su una cassetta riconosci subito Vai su Facebook

#SpandauBallet, #TonyHadley compie 65 anni: la carriera dell'artista Vai su X

Tony Hadley festeggia 45 anni di carriera con un tour anche in Italia; Tony Hadley festeggia 45 anni di carriera con un tour anche in Italia; Tony Hadley compie 65 anni, vita e carriera dell'artista degli Spandau Ballet.

Tony Hadley live per i 45 anni di carriera: «Un po’ più vecchio, sempre amante della musica» - Con 10 date in Italia, Tony Hadley celebra 45 anni di carriera, tra le hit degli Spandau Ballet e nuovi brani. Scrive amica.it

Tony Hadley festeggia 45 anni di carriera con un tour anche in Italia - Tony Hadley torna in tour in Italia in estate con "Tony Hadley 45", ama la musica e non rinnega il suo passato con gli Spandau Ballet. Segnala msn.com